¡De vuelta a las aulas!

✍🏻Aimeé Díaz Quesada

El municipio de Encrucijada, cuna de los hermanos Haydée y Abel Santamaría, acogió el acto provincial de inicio del curso escolar 2025-2026 en Villa Clara, un evento que combinó la tradición local con la visión educativa para el nuevo período.

La ceremonia, animada por los más jóvenes, sirvió también para reconocer a estudiantes que obtuvieron medallas en concursos académicos, así como a jóvenes atletas medallistas que representaron a la provincia en los Juegos Panamericanos Junior y en competencias nacionales.

Las autoridades educativas presentaron los ejes centrales del nuevo curso, que estarán orientados hacia la formación integral de los estudiantes, haciendo especial hincapié en fortalecer la colaboración entre la escuela, las familias y la comunidad. Se señaló que este trabajo conjunto es esencial para el desarrollo educativo y personal de los jóvenes.