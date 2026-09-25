Cumplió delegación cubana amplia agenda en la ONU

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció este jueves en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York la combinación de los efectos del cambio climático y el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, al intervenir en la Reunión de Alto Nivel sobre el aumento del nivel del mar.

El Canciller subrayó que el bloqueo impide el acceso a financiamiento, tecnología y recursos, lo que agrava el impacto de la elevación del mar sobre comunidades costeras, biodiversidad y ecosistemas, precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

Señaló también que Cuba enfrenta una amenaza natural junto a una política deliberada de castigo colectivo.

Rodríguez Parrilla abogó por solidaridad, cooperación internacional y justicia climática, y reiteró el derecho al desarrollo como condición para enfrentar los desafíos ambientales, a la vez que declaró que la posición de Cuba se sustenta en la defensa de la paz y la soberanía.

En la Reunión de Cancilleres de la Conferencia Iberoamericana, expresó confianza en que la XXX Cumbre de Madrid refleje el apoyo histórico de la Comunidad a Cuba, en un contexto de recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, incluido un cerco energético con graves consecuencias para la población.

El jefe de la diplomacia cubana sostuvo encuentros bilaterales con la vicepresidenta de Uganda y con sus homólogos de Belarús y Surinam, en los que abordaron relaciones diplomáticas y asuntos multilaterales.

Informó sobre la difícil situación en la Isla, marcada por sanciones y amenazas de agresión militar.

Asimismo, dialogó con Miguel Ángel Moratinos, Alto Representante de la Alianza de Civilizaciones de la ONU, a quien reconoció su labor en la promoción del entendimiento entre pueblos y ratificó que Cuba continuará defendiendo la cooperación internacional y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas.

La vicecanciller Anayansi Rodríguez Camejo participó en la Reunión Ministerial de la Alianza Global para la Solución de Dos Estados, donde Cuba reafirmó su solidaridad con Palestina y condenó el genocidio cometido por Israel con apoyo de Estados Unidos.

Rodríguez Camejo asistió también a la Reunión de la Alianza de Pequeños Estados Insulares, en la que defendió la unidad del Grupo en negociaciones climáticas y agradeció el respaldo a la lucha contra el bloqueo.

En la Reunión del Grupo Asesor del Consejo Económico y Social de la ONU sobre Haití, ratificó la colaboración solidaria de Cuba y demandó respeto a la soberanía de esa nación caribeña.