Jusvinza se ratifica como una terapia altamente eficaz y segura en el tratamiento del Chikungunya

«Estas son de las cosas grandes que hace este país en tiempos tan difíciles», resaltó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al conocer los robustos resultados del Ensayo Clínico Fase 3 sobre el desarrollo y efecto terapéutico de la administración subcutánea de Jusvinza en pacientes en etapas post-aguda y crónica tras la infección por el virus de Chikungunya.

El ensayo, que forma parte de un estudio denominado como Fénix, cierra un ciclo de evaluaciones sobre los efectos de un innovador producto logrado por nuestros científicos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) y en el que participaron el Hospital Docente Clínico Quirúrgico 10 de Octubre, institución de referencia nacional y rectora en el tratamiento de las artritis, y la Clínica 1 de la Lisa, también de La Habana.

El Doctor en Ciencias Julio Baldomero Hernández, director de Investigaciones Clínicas del CIGB, informó que en el Fénix-3 participaron 300 pacientes con un esquema de tratamiento de nueve dosis. El estudio comenzó a mediados de marzo de este año a partir de los resultados y comparación con los ensayos clínicos Fase 1 (Fénix) y Fase 2 (Fénix-2) y las terapias convencionales.

El equipo de trabajo que realizó la investigación se planteó la hipótesis de que sobre los 45 días de tratamiento con el esquema subcutáneo en nueve dosis de Jusvinza, más del 70 por ciento de los pacientes con artritis post-Chikungunya, tanto en etapa post-aguda como crónica, alcanzarían una remisión o baja actividad de la enfermedad en un rango superior -al menos- al 25 por ciento del control histórico.

Según explicó el Director de Investigaciones Clínicas del CIGB, los resultados del ensayo arrojaron que la proporción de pacientes que alcanzaron remisión o baja actividad de la enfermedad a los 45 días de aplicación del tratamiento fue del 80 por ciento (240 de 300 pacientes), con una diferencia absoluta sobre el control histórico de más del 45 por ciento.

En el seguimiento de la evaluación, a la semana 12, el por ciento de pacientes recuperados o con baja actividad de la enfermedad alcanzó el 86,7 por ciento, por encima del 50 por ciento de lo reportado en estudios anteriores y con la terapia convencional.

Entre los hallazgos claves del estudio, está que demostró que este producto «es eficaz tanto en etapas tempranas como en pacientes con enfermedad crónica establecida, superando significativamente la evolución natural y el tratamiento convencional».

CIGB, EL ARTE DE SALVAR

En el encuentro de esta semana de científicos y expertos para temas de Salud con el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó una representación del equipo científico y médico que intervino en la Fase 3 de este nuevo estudio sobre Jusvinza, iniciado el pasado año.

Contó con la asistencia del viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz; la viceministra primera del Ministerio de Salud Pública, Dra. Tania Margarita Cruz Hernández, quien moderó el intercambio, y el titular del Ministerio de Educación Superior, Walter Baluja García.

Entre otros destacados especialistas, intervino la Doctora en Ciencias María del Carmen Domínguez Horta, líder del Proyecto Jusvinza, un equipo del CIGB que ha desarrollado por más de dos décadas una molecúla que ha demostrado eficaces resultados en el tratamiento de varias enfermedades y que tuvo un papel fundamental en el enfrentamiento de la pandemia de COVID-19.

Jusvinza es un producto de nuestra biotecnología que se ha colocado en el imaginario popular como muestra y orgullo del desarrollo de la ciencia cubana. Es una molécula que fue diseñada originalmente para el tratamiento de la artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes.

El estudio sobre el Desarrollo y efecto terapéutico de la administración subcutánea de Jusvinza en pacientes en etapas post-aguda y crónica tras la infección por el virus de Chikungunya, es una investigación que solo ha cubierto las diferentes fases de ensayo, por lo cual no está permitida su generalización.

Los autores del estudio se plantean ahora solicitar los permisos requeridos para su uso terapéutico ante la autoridad reguladora nacional, el CECMED. Entre sus recomendaciones está también incorporar los resultados en las guías de manejo clínico nacionales y considerar los resultados de Fénix-3 en las guías de manejo clínico de artritis post Chikungunya a nivel nacional.

Según aseguran los autores del estudio, los tres ensayos clínicos de Jusvinza sobre su eficacia terapéutica en el tratamiento de esta enfermedad demostraron superioridad frente a la terapia convencional, incluyendo un efecto más rápido y sostenido.

Sobre la mejoría funcional y clínica demostrada, explicaron que Jusvinza mejoró drásticamente la funcionalidad y síntomas articulares, comprobándose que las articulaciones inflamadas y dolorosas se redujeron significativamente, lo que permitió una incorporación más temprana de los pacientes a sus actividades cotidianas y laborales. El producto demostró, además, «un excelente perfil de seguridad».

«Jusvinza –afirma el equipo médico-científico— es una terapia altamente eficaz y segura para las etapas post-aguda y crónica» tras la infección por el virus.