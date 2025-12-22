«Mi país siente mucho agradecimiento por el apoyo de los cubanos en nuestras luchas por la independencia, por eso Cuba podrá contar siempre con Sudáfrica», declaró a la prensa la Excelentísima Señora Yvonne Nkwenkwezi Phosa, embajadora de la nación africana en nuestro país, durante su visita oficial este fin de semana a la provincia de Villa Clara.

En una apretada agenda de trabajo que tuvo como objetivo pasar revista a la ejecución de las acciones del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en el territorio, para fortalecer los lazos de cooperación en materia de enfrentamiento a emergencias climatológicas y cómo actuar frente a estos escenarios.

Al respecto, la diplomática sudafricana aseguró que «en un año 2025 muy difícil para la economía cubana, a consecuencia del recrudecimiento del bloqueo, mi país apuesta por el progresivo crecimiento del intercambio entre ambos pueblos, ahora mismo con el crecimiento de los donativos a través del PMA de alimentos como la leche en polvo, los productos cárnicos enlatados y los granos.»

Con una relación de hermandad de 31 años iniciada por la amistad y la admiración mutuas entre el Comandante en Jefe Fidel Castro y el presidente Nelson Mandela, el camino de colaboración de Cuba y Sudáfrica incluye programas en materia de salud, ciencia, en el sector hidráulico y educación, este último en fase de aplicación para la primera enseñanza, que incluirá la asesoría de profesionales cubanos en ese país.