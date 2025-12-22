«Cuba podrá contar siempre con Sudáfrica»
«Mi país siente mucho agradecimiento por el apoyo de los cubanos en nuestras luchas por la independencia, por eso Cuba podrá contar siempre con Sudáfrica», declaró a la prensa la Excelentísima Señora Yvonne Nkwenkwezi Phosa, embajadora de la nación africana en nuestro país, durante su visita oficial este fin de semana a la provincia de Villa Clara.
En una apretada agenda de trabajo que tuvo como objetivo pasar revista a la ejecución de las acciones del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en el territorio, para fortalecer los lazos de cooperación en materia de enfrentamiento a emergencias climatológicas y cómo actuar frente a estos escenarios.
Al respecto, la diplomática sudafricana aseguró que «en un año 2025 muy difícil para la economía cubana, a consecuencia del recrudecimiento del bloqueo, mi país apuesta por el progresivo crecimiento del intercambio entre ambos pueblos, ahora mismo con el crecimiento de los donativos a través del PMA de alimentos como la leche en polvo, los productos cárnicos enlatados y los granos.»
Con una relación de hermandad de 31 años iniciada por la amistad y la admiración mutuas entre el Comandante en Jefe Fidel Castro y el presidente Nelson Mandela, el camino de colaboración de Cuba y Sudáfrica incluye programas en materia de salud, ciencia, en el sector hidráulico y educación, este último en fase de aplicación para la primera enseñanza, que incluirá la asesoría de profesionales cubanos en ese país.
