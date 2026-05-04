Artista cubano Roberto Diago expondrá en próxima Bienal de Venecia

Tomado de Prensa Latina

Hombres Libres se titula la instalación que inaugurará el reconocido artista visual cubano Roberto Diago el próximo 9 de mayo en el Pabellón de Cuba en la edición 61 de la prestigiosa Bienal de Venecia, Italia.

Con la curaduría de Nelson Ramirez, la exposición estará abierta a público hasta el 22 de noviembre del actual año en el espacio de arte Il Giardino Bianco, situado en via Garibaldi 1814, entre Giardini y Arsenale, informó el Studio Mónica Iglesias.

Hombres Libres está conformada por un grupo de esculturas, cabezas de diferentes dimensiones “que avanzan hacia el espectador, recibiéndolo y confrontándolo. Muestran cicatrices que se alzan en relieve sobre metales oxidados, madera, plásticos y materiales

recuperados, un recuerdo táctil que se niega a ser aplastado por el olvido», indicó el comunicado.

Según la nota, en esta poética, la libertad no implica ocultar una historia de dolor bajo el maquillaje de la asimilación, sino exhibirla como una medalla(… ) porque para Diago, …una persona libre es aquella que tiene el valor de reconocer sus marcas, dignificar su precariedad y mantener la mirada fija ante una historia que intentó borrarla(…).

Graduado de la Academia de Bellas Artes San Alejandro, en La Habana, Juan Roberto Diago Durruthy, es pintor, escultor e instalacionista, además de profesor consultor en la Universidad de las Artes (ISA) y miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).

Su obra aborda el conflicto histórico de la diáspora africana, reflejando su espíritu de resistencia y la lucha diaria por la supervivencia en una trayectoria internacional de más de 30 años con presencia en prestigiosos circuitos artísticos de Europa, África, Estados Unidos y el Caribe.

Su carrera en solitario incluye exposiciones emblemáticas en la Galería Ethelbert Cooper de la Universidad de Harvard, Estados Unidos el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana y la Casa América de Madrid, España.

La presencia de sus piezas es habitual en las principales bienales, entre ellas las de Venecia, La Habana y Dakar, además de formar parte de exposiciones históricas como Artes de Cuba, en el Centro John F. Kennedy de Washington, D.C.

Su obra forma parte de destacadas colecciones públicas y privadas de todo el mundo, entre ellas el Museo de Bellas Artes de Boston, las colecciones CIFO y Pizzuti en Estados Unidos, el Museo de Civilizaciones Negras en Senegal, el Museo Nacional de Bellas Artes en Cuba y el Museo Reina Sofía en España.