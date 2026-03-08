Cuba felicita a sus mujeres y reconoce sus aportes a la Revolución

El Gobierno de Cuba, encabezado por el Presidente, Miguel Díaz-Canel, felicitó este 8 de marzo a las mujeres en ocasión de su Día Internacional, al tiempo que destacó los aportes al desarrollo de la Revolución.

En X, Díaz-Canel, apuntó que “la luz de nuestros días tiene mucho de Mujer: sensibilidad, talento y compromiso con la suerte del país”.

El homenaje lo acompaña una postal con la imagen de la Directora del Laboratorio de Fotovoltaica de la Universidad de La Habana, Lídice Vaillant, quien ha dedicado su vida a investigar cómo aprovechar la energía del sol, informa el sitio de la Presidencia cubana.

Por su parte, el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, también en X, trasladó “una entrañable felicitación a las mujeres cubanas, genuinas protagonistas de la obra de la Revolución”.

En el mismo post, el también Presidente del Consejo de Estado, destacó el papel de vanguardia en todas las tareas y programas “como dignas #MujeresEnRevolución”.

Más adelante, Lazo, exaltó el hecho de que el legislativo de la nación caribeña, sea el segundo Parlamento a nivel mundial con mayor presencia de mujeres, lo cual demuestra, dijo, su plena participación en nuestra sociedad.

“Felicidades a delegadas y diputadas”, concluyó.

También, el canciller, Bruno Rodríguez, sumó sus congratulaciones a través de la red social X a “todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer”. Asimismo, distinguió “nuestro reconocimiento a las mujeres de #Cuba, en especial a las de @CubaMINREX”.

Rodríguez resaltó el “ejemplo permanente de sacrificio, liderazgo, antimperialismo y amor a la Patria libre y soberana, leales siempre a Mariana Grajales, Celia Sánchez y Vilma Espín”. La firmeza y esfuerzo de la mujer cubana “nos inspira en cada batalla., enfatizó.

(Con información de PL)