Cuba entre los cinco equipos con boleto directo para el béisbol en Santo Domingo 2026

El Comité Ejecutivo de la Confederación Panamericana de Béisbol (Copabe) ha otorgado cinco clasificaciones directas para el torneo de béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. Esta decisión se tomó tras evaluar el ranking mundial establecido por la Confederación Mundial de Béisbol-Sóftbol (WBSC).

Las selecciones nacionales que han asegurado su pase de manera inmediata son México, Puerto Rico, Panamá, Cuba y Colombia. Además de estas cinco plazas, los directivos de la Copabe determinaron que existirá una sexta vacante, la cual será ocupada por el equipo que resulte campeón de la próxima Copa del Caribe de Béisbol. Este torneo clasificatorio está programado para disputarse en las Bahamas del 1 al 9 de diciembre.

En la Copa del Caribe se darán cita cinco elencos confirmados: Islas Vírgenes de Estados Unidos, Curazao, Saint Maarten y el equipo anfitrión de Bahamas. A estos se sumará un quinto representante, perteneciente a una liga de República Dominicana, que está pendiente de confirmación.

En la justa multideportiva regional del próximo año, la selección cubana tendrá como objetivo reconquistar la medalla de oro, que perdió en las dos últimas ediciones: Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, donde el título fue obtenido por México.

Un equipo cubano no logra el cetro a este nivel desde la edición de Veracruz 2014, cuando el equipo era dirigido por Víctor Mesa.