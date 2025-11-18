Díaz-Canel preside acto por 20 aniversario del discurso de Fidel en la Universidad de La Habana

Con la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, este lunes tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad de La Habana el acto por los veinte años del discurso de Fidel en ese recinto, donde entonces recordó el aniversario 60 de su ingreso al centro de altos estudios.

La conmemoración, que contó con la presencia del Comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura, tuvo como apertura el toque de la campana universitaria y la marcha de custodia, protagonizada por dos estudiantes, hacia la mascarilla mortuoria de Mella.

Seguidamente, se sintió en la voz de un joven el pase de lista simbólico de los mártires de la Federación Estudiantil Universitaria.

A cargo de Litza Elena González, presidenta Nacional de la FEU, estuvieron las palabras centrales. Ha tocado a los jóvenes vivir una época de creación heroica, expresó la dirigente en una intervención que volvió a las reflexiones del Comandante en Jefe hace veinte años.

Desde el podio en el Aula Magna, ella dijo que Fidel habló con sinceridad de revolucionario, analizó desafíos; y otra vez, dijo, sus ideas fueron brújulas para las nuevas generaciones.

“Esta es una hora sin precedentes”, recalcó la presidenta Nacional de la FEU, quien también afirmó que “Cuba cuenta con sus estudiantes, con sus jóvenes”, y que las nuevas generaciones no dejarán caer las banderas del socialismo.

La dirigente estudiantil recalcó: “Los universitarios, como parte del digno pueblo cubano, contribuiremos a la profundización del grado de conciencia que hará imposible la reversión de nuestro proceso revolucionario”.

(Con información de Presidencia Cuba)