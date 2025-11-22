Cuba avanza a semifinal de campeonato Norceca sub-17 masculino de voleibol

El equipo masculino de Cuba avanzó a la semifinal del Campeonato Continental de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (Norceca) sub-17, al derrotar 3-2 a Costa Rica en cuartos de final del certamen que concluirá el domingo en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua.

Según el sitio www.norceca.net, los cubanos, medallistas de bronce en la primera edición de Veracruz 2023, ganaron los dos primeros sets, 25-18 y 25-22, perdieron en el tercero y cuarto, 23-25 y 12-25, pero reaccionaron en el quinto, 15-10, gracias al efectivo servicio de Reinaldo Márquez.

Márquez fue el máximo anotador del encuentro con 27 puntos, 22 en el ataque y cinco en el servicio, estos últimos decisivos en la importante victoria.

También sobresalieron por Cuba Dalian La O Gutiérrez (18/12-4-2) y Víctor Contreras (17/14-1-2), mientras que por los costarricenses el mejor fue Quirós Vargas (16/14-2-1).

Las estadísticas colectivas oficiales del desafío reflejan que los discípulos de Lian Sem Estrada estuvieron mejor en el ataque, 62 tantos por 40 y el servicio (12-8), pero entregaron 23 puntos más por errores propios que sus rivales (40-17) y quedaron por debajo en el bloqueo (9-12).

En el otro partido de los cuartos de final, México, plata en la anterior edición, superó 3-0 (25-19, 25-20 y 25-16) a Barbados.

Este sábado están previstos los encuentros de semifinal, fase a la que pasaron directo Estados Unidos y Puerto Rico, campeón defensor, y el comienzo de la lucha por los puestos del quinto al octavo.

El torneo es clasificatorio para el Campeonato Mundial Sub-17 Masculino de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) 2026, con sede en Doha, Catar.

El campeón obtendrá un cupo al certamen mundial, mientras que la FIVB confirmará en una fecha posterior el total de plazas asignadas a la Confederación Norceca.

(Con información de la Agencia Cubana de Noticias)