Caracas repudia nuevo acto de piratería del gobierno estadounidense

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denunció y rechazó categóricamente el “robo y secuestro” de un buque privado que transportaba combustible venezolano, así como la “desaparición forzada” de su tripulación, cometidos por efectivos de Estados Unidos en aguas internacionales.

En un comunicado oficial, calificó el hecho como un “grave acto de piratería” que viola múltiples instrumentos del Derecho Internacional.

Entre las normas infringidas, señaló el artículo 3 del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima de 1988, el artículo 2 de la Carta de la ONU y el artículo 2 de la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar.

El gobierno venezolano anunció que ejercerá todas las acciones correspondientes, incluyendo la denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU y otros organismos multilaterales, asegurando que estos actos “no quedarán impunes”.

(Tomado de Misión Verdad)