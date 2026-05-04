Contundentes manifestaciones de solidaridad con Cuba desde Colombia

Tomado de Prensa Latina

Contundentes manifestaciones de solidaridad con Cuba, y de rechazo a las medidas coercitivas impuestas por el gobierno de Estados Unidos que también amenaza con una intervención militar contra la isla, se generaron en Colombia en las últimas horas.

El presidente de la nación neogranadina, Gustavo Petro, repudió un eventual ataque armado contra el país antillano y consideró que tal acto significaría un agravio contra toda la región.

“No estoy de acuerdo con una agresión militar a Cuba porque eso es una agresión militar a Latinoamérica. Dijimos que el Caribe es una zona de paz y eso debe respetarse. Son los cubanos y cubanas los únicos dueños de su país. El continente americano vivirá en paz si nadie propone imponerse sobre los demás”, escribió en su cuenta de la red social X.

Refirió además en su mensaje que este “es el continente de la Libertad y no de las invasiones”.

Posteriormente también expresó el jefe de Estado que sobre la mayor de las Antillas pesa “un bloqueo criminal desde hace décadas” y que “quienes quieren invadirla solo van a prender la violencia política en toda América Latina”.

Antes, la Asociación de Cubanos Residentes en Colombia (ACRC) rechazó las amenazas de intervención militar de Estados Unidos a la isla y la nueva orden ejecutiva que recrudece el bloqueo impuesto desde hace más de seis décadas.

La agrupación apuntó en el comunicado que el pueblo cubano celebró el Día Internacional de los Trabajadores con la premisa de defender a su país, rechazar la guerra, en repudio al cerco unilateral y a favor del derecho a la autodeterminación.

Remarcó que solo horas después de esa manifestación, el gobierno de Estados Unidos firmó otra orden ejecutiva con “muchas mentiras y estupideces” de que Cuba es una amenaza para el país norteño.

“Cuba no está y nunca estará sola, desde Colombia seguiremos denunciando y apoyando a la isla en todo”, señaló la comunicación.

El Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba (MCSC) también repudió las nuevas medidas coercitivas de Estados Unidos contra la isla, así como el incremento de las amenazas de una intervención militar.

En un comunicado divulgado en esta capital, la asociación denunció que Washington califica al país antillano, “de forma mentirosa e injustificada como una amenaza extraordinaria y amplía el bloqueo económico, afectando directamente a sectores estratégicos como energía, defensa, minería y servicios financieros”.

Calificó el entramado de medidas contra Cuba como “repudiable, ilegal y abusivo”, y también remarcó que provoca escasez de combustible y dificultades para acceder a mercados internacionales y mantener relaciones comerciales.

“El bloqueo impuesto por los Estados Unidos, que en el marco internacional califica como genocidio, no solo genera pérdidas económicas multimillonarias, sino que afecta directamente la vida cotidiana del pueblo”, enfatizó el documento.