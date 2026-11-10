Chequean autoridades villaclareñas programa imagen en la ciudad capital

✍️📷 Oscar Salabarría

La heladería Coppelia de Santa Clara, inmersa en un proceso de reparación capital en su planta baja, recupera valores estéticos y patrimoniales.

Así lo constató la integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara Susely Morfa González y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas, al recorrer el icónico edificio, el cual recuperará sus tradicionales prestaciones antes que concluya 2026.

Abrir el Coppelia de los villaclareños con ofertas de mayor calidad, que incluyan varios sabores de batidos, yogurt y queso de crema, además de helado, es una proyección posible porque esta instalación cuenta con una moderna fábrica recién inaugurada, aseguró la Primera Secretaria al intercambiar con directivos y trabajadores.

En ese sentido, este palacio del helado debe mantener precios asequibles a la población, «porque las transformaciones que se impulsan en nuestro país son económicas y también sociales».

Luego, en el complejo gastronómico Burgue Centro, las máximas autoridades de la provincia, insistieron en la necesidad de brindar más ofertas y cambiar la imagen de las instalaciones.

En el Recreo, La Marquesina, La Casa del Chocolate y en el Boulevard, es preciso extender los horarios de servicios hasta la noche para devolver el ajetreo característico a una de las urbes más cosmopolitas y bohemias de la isla.