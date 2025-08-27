Chequea Villa Clara preparativos para el inicio del curso escolar 2025-2026

✍🏻📸Aimeé Díaz Quesada

Bajo la dirección de la Gobernadora de Villa Clara, Milaxy Yanet Sánchez, se realizó el chequeo para el inicio del curso escolar 2025-2026, evaluando, de forma general, las condiciones como favorables para este nuevo período lectivo.

Yamilé Herrera Alfonso, directora de Educación provincial, resaltó que la provincia no presenta déficit en su fuerza laboral docente cubriendo sus necesidades con alternativas, sobre todo el incremento de carga docente y de la relación docente/niño. Además destacó el apoyo de otros sectores con 567 trabajadores comprometidos a unirse a las filas de educadores.

Por otra parte, se identificaron desafíos en el abasto de agua, con 9 municipios que tienen escuelas recibiendo servicio por pipas debido a la falta de acometidas o ciclos de agua distantes, siendo la situación más crítica en Santa Clara, especialmente en el IPVCE, por el volumen de necesidades frente a la cantidad de pipas disponibles.

Respecto al uniforme escolar, Herrara Alfonso precisó que «la venta comenzó el 15 de julio según inventarios, priorizando un uniforme para los grados iniciales; se cuenta con los uniformes para la Formación Pedagógica que se venden del 25 al 29 de agosto en Santa Clara (una prenda, con la segunda en matrícula), y están asegurados para el IPVCE y el IPI Lázaro Cárdenas». Los estudiantes de décimo grado y primer año de la ETP recibirán un uniforme desde la última semana de septiembre hasta octubre, y el segundo uniforme se venderá según la recuperación de la industria. En caso del Plan Turquino, la directora declaró que se priorizó la entrega de ambos uniformes para nuevo ingreso, con venta priorizada en tiendas de víveres de las comunidades.

Además, Luis Antonio Barranco Olivera, rector de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, informó que el curso iniciará el 1 de septiembre de 2025 hasta el 24 de julio de 2026, con 44 semanas lectivas y un proceso de evaluación institucional en noviembre para ratificar la categoría de Excelencia de la UCLV.

Durante el chequeo, otros directores de centros educacionales provinciales y regionales expusieron las condiciones de sus instituciones, que a pesar de algunas deficiencias puntuales, ya se encuentran listos para empezar el curso.

