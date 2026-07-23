Nuevos graduados de la Escuela Provincial de Preparación para la Defensa de Villa Clara

La Escuela Provincial de Preparación para la Defensa de Villa Clara, desarrolló la graduación del onceno curso de formación de oficiales subalternos, promoción 73 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Cespedes.

En está edición se graduaron 10 cadetes captados en su mayoría durante el cumplimiento del Servicio Militar Activo, siendo ascendidos al primer grado de oficial como subteniente, según establece la orden 147 del 2026.

‌Durante la ceremonia militar,presidida por el General de Brigada Israel Cubertiert Valdez, jefe de la Región Militar, Villa Clara, fueron reconocidos los estudiantes y profesores que participaron en el curso y de manera especial se resaltó la trayectoria del cadete Diego Ernesto Subít Corent ,el graduado más integral.

‌En nombre de los nuevos oficiales subalternos Marlyn Méndez León dió lectura al juramento de los graduados donde los nuevos oficiales se comprometieron a defender a la Revolución y a sus máximos dirigentes de manera incondicional y bajo las más adversas circunstancias.

‌Durante tres meses estos jóvenes recibieron una preparación militar integral, así como se especializaron en una determinada rama de las Ciencias Militares la cual pondrán en práctica en las nuevas tareas asignadas.

‌Fueron días de mucho aprendizaje, de mucho estudio y actividades practicas que contribuyeron a fortalecer mi inclinación por la vida militar, y mi compromiso con la patria en tiempos difíciles, expresó Subít Corent, el graduado más integral.

‌Con la nueva graduación de oficiales subalternos de la Escuela Provincial para la Defensa,en Villa Clara se fortalecen las filas de las gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionaris, bastión inexpunable en la defensa de la patria y en el enfrentamiento al enemigo.