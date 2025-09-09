Celebran 65 años de los CDR en Encrucijada

Los Comités de Defensa de la Revolución en Encrucijada están listos para celebrar su aniversario 65, atesorando la condición de Vanguardia Nacional, un justo premio que reafirma que con la creación de la organización, se pudo materializar su impronta en la historia y sus aportes en la fundación y desarrollo de la mayor institución popular del país.

Atemperados a los escenarios actuales es imposible hablar de unidad si no se tiene en cuenta el papel de los Comité de Defensa de la Revolución y la labor de los cederistas de este municipio, los que continúan en combate en defensa de su patria grande.

Hoy los encrucijadenses están inmersos en la ejecución de barrio-debates, como un mecanismo de participación de la población y a la intensificación de la relación con los jóvenes, como un factor fundamental para el crecimiento de las labores cederistas.

También se tuvo en cuenta la ayuda a las personas más vulnerables del barrio a través de los proyectos comunitarios, la incorporación de los cederistas a la producción de alimentos, el logro que ha significado la creación de los destacamentos Mirando al mar en el territorio costero, así como el papel de los cederistas en los nuevos tiempos que transcurren en el barrio.

Aunque los miembros de la organización y la dirección de los Comités de Defensa en el municipio están conscientes de cuánto falta por hacer en tiempos en que la unidad es prioridad, no hay otra propuesta que la de mantener la condición de Vanguardia Nacional de la organización.