Tres cubanos pelearán por bronces en Campeonato Mundial de Boxeo de Liverpool 2025

Triunfos de Alejandro Claro y Erislandy Álvarez elevaron hoy a tres el número de cubanos que pelearán por bronces en el Campeonato Mundial de Boxeo de Liverpool 2025.

Un día después de que el doble monarca olímpico Julio César La Cruz (90 kg) celebrara un avance similar, Claro (50 kg) y Erislandy (65 kg) le imitaron, pese a las exigencias de sus contrarios.

Claro (55 kg) la encontró en el húngaro Istavan Szaka, pero se llevó veredicto de 4-1 en combate de abundantes intercambios en el que dominó los asaltos primero y segundo.

“Contento, porque ya estoy a las puertas de igualar mi resultado de hace dos años, para después seguir mejorando el color de la medalla hasta el oro”, dijo de cara a su duelo del vienes con turco Samet Gumus.

Erislandy (65 kg), monarca olímpico de París 2024, no mostró su mejor versión y fue penalizado en el acto intermedio por entrar con la cabeza.

Sin embargo, apeló a su clase para cerrar con lo suficiente para firmar fallo de 3-1 sobre el representante de Kirguiztán Almaz Orozabekov.

El también plateado de la anterior cita universal volverá este miércoles al encerado en busca de pasar sobre el iraní Ali Habibinezhad para asegurarse entre los laureados.

Similar objetivo animará en esa propia jornada al astro La Cruz, llamado a vérselas con el inglés Damar Thomas.

Cuba inscribió a ocho competidores, pero perdió en preliminares a Rolando Martínez (55 kg), Luis Enrique Vinent (60 kg), Jorge Cuéllar (70 kg), Jorge Soto (80 kg) y Nelson Williams (90 kg).