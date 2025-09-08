La Cruz avanza a cuartos de final en Mundial de Boxeo en Liverpool

El cinco veces campeón del orbe Julio César la Cruz venció este lunes por decisión unánime al iraní Amir Esmaeili y avanzó a los cuartos de final del Campeonato Mundial de Boxeo, que transcurre en Liverpool, Reino Unido.

En la categoría de más de 90 kilogramos, La Cruz no permitió libertades al púgil iraní y obtuvo votación favorable de 30-27, 30-26, 30-27, 30-27 y 30-27, para festejar su segundo éxito en el torneo.

El bicampeón olímpico cubano buscará asegurar al menos la presea de bronce el miércoles, cuando enfrente al local Damar Thomas. En su primer combate en Liverpool 2025, había derrotado 5-0 al azerí Mahammad Abdullayev.

Este martes tendrá su debut Alejandro Claro Fiz en los 50 kilos ante el húngaro Istvan Szaka, tras quedar bye en la primera ronda.

En los 65 kg, el monarca de París 2024 Erislandy Álvarez subirá por segunda vez al cuadrilátero para enfrentar a Almaz Orozbekov, de Kirguistán

Cuba viajó a Liverpool con ocho representantes y sufrió las derrotas de Rolando Martínez (55 kg), Jorge Soto (80 kg), Jorge Cuéllar (70 kg), Nelson William (90 kg) y Luis Enrique Vinent (60 kg), este último en su segundo pleito.

(Con información de Prensa Latina y World Boxing)