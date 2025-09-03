«Canción que borda un cuento» otra vez en San Juan de los Remedios

Con un colorido desfile por el Centro Histórico de San Juan de los Remedios, quedó inaugurada oficialmente en la Octava Villa de Cuba la IV Jornada Teatral “Canción que borda un cuento”, que sesionará hasta el venidero 6 de septiembre.

Dedicada al teatro para niños, el encuentro teatral constituye el espacio ideal en el cual poner sobre la mesa lo mejor del arte que se piensa y construye para los más pequeños de casa.

Previamente, en la noche de este martes, la primera función estuvo a cargo de la compañía infantil Travesía Remediana,con la puesta en escena de la obra Sencillos, un espectáculo que se convirtió en deleite, gracias al histrionismo y la versatilidad de los pequeños actores del patio.

Asisten al evento en tierras remedianas destacadas agrupaciones titiriteras de varias provincias, dando continuidad a la línea de sus ediciones anteriores, que han contado con colectivos como Polichinela, Guiñol de Cienfuegos, Teatro La Chinche, Pálpito, Teatro Viajero, Barco Antillano y Feérico Teatro, así como la Compañía Infantil Travesía Remediana y agrupaciones de Villa Clara.

Las funciones se desarrollarán en la sala del Guiñol, en entidades culturales y en comunidades del municipio, llevando la magia de los títeres a públicos diversos.