✍️Yiliainelys Valdés Zurita

Bajo el lema «Conecta tu negocio con el mundo», culminó en Santa Clara el evento de la franquicia Global Digital Cooperative (GDC), creado para propiciar espacios de intercambio y expansión comercial.

Durante las jornadas de trabajo, la actividad centró su atención en los desafíos y oportunidades de la implementación de franquicias y alianzas comerciales, un mecanismo que busca potenciar la expansión de los negocios locales, elevar sus estándares de calidad y facilitar su inserción en dinámicas de mercado más competitivas.

La ocasión fue escenario de un espacio estratégico de debate, capacitación y articulación comercial, concebido además como una antesala de gran relevancia de cara a la venidera Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2026).

Especialistas y ponentes abordaron la necesidad de modernizar los procesos de gestión, fomentar la cooperación entre los diferentes actores de la economía nacional y aprovechar las plataformas tecnológicas para visibilizar la producción y los servicios desde el centro del país.

La culminación de este evento en Santa Clara evidencia el creciente dinamismo del tejido empresarial de la región central y su firme intención de prepararse con rigor para los próximos grandes eventos comerciales del país, siendo FIHAV 2026 el horizonte principal para consolidar la proyección internacional de las iniciativas cubanas.