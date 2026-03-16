Aviso especial del Insmet por lluvias fuertes en occidente y centro de Cuba

El Instituto de Meteorología (Insmet) emitió este lunes un aviso especial ante el incremento de las precipitaciones en las regiones occidental y central del país, que comenzará en la madrugada de este martes 17 de marzo y se extenderá hasta el jueves 19.

Según el Centro de Pronósticos del Insmet, un frente frío que avanza por el golfo de México se aproximará a la costa norte occidental de Cuba en horas de la madrugada del martes. Aunque el frente perderá fuerza y se mantendrá casi estacionario sobre el estrecho de La Florida y la costa norte del archipiélago, su influencia combinada con otros fenómenos atmosféricos generará condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias.

El aviso especial número 1, publicado a la 1:00 pm de este lunes, detalla que una vaguada ubicada entre 10 y 12 kilómetros de altura impondrá un flujo muy húmedo del suroeste, al que se sumarán los vientos del nordeste en los niveles bajos. Esta combinación favorecerá el arrastre de nublados desde el mar hacia tierra y aumentará la humedad y la inestabilidad en la zona.

Como resultado, se espera un incremento de los nublados y la ocurrencia de numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en las regiones occidental y central. Las precipitaciones podrían ser fuertes e intensas en algunas localidades, especialmente en zonas de la costa norte. En las áreas donde se registren tormentas eléctricas también podrían incrementarse la fuerza de los vientos y la altura de las olas.

El Insmet indicó que, de ser necesario, se emitirá un próximo aviso especial sobre la evolución de estas condiciones meteorológicas.