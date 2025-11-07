Reciben en Encrucijada a atleta Parapanamericano Participante en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025

El atleta de tenis de mesa, Eduardo Pérez Rosell, fue recibido en Calabazar de Sagua, su pueblo natal, del municipio Encrucijada.

Desde horas antes de su llegada, su pueblo natal, Calabazar de sagua y fundamentalmente los habitantes de su barrio “Los sapos”, preparaban el recibimiento al joven, quien regresaba de participar en los Juegos Parapanamericanos juveniles, Chile 2025

Más allá de que no pudo colgarse una de las preseas en disputa, lo más importante fue la experiencia que ganó el atleta en su primera competencia internacional.

Eduardito, como se le conoce en el ámbito deportivo, fue recibido por el pueblo calabaceño, que sin importar las altas horas de su llegada, acudió a abrazar a su hijo pródigo.

Según comenta elEduardo David Pérez Rosell, se sintió bien físicamente durante las competencias.“Me vi un poco tenso porque era la primera vez que competía en un escenario tan grande y con tantas personas en el estadio, pero después, según transcurría la competencia, me fui acostumbrando”.

Al otro día, en la tarde, y como dice la antológica frase, sin apenas sacudirse el polvo del camino, ya Eduardito, quien es atleta de la EIDE provincial “Héctor Ruiz Pérez”, acudió al gimnasio local, a entrenar y allí lo encontramos, entre raquetas, bolas y redes, acompañado por su primer entrenador y sus compañeros de adiestramiento en el área del poblado.

Acerca de sus entrenamientos el tenista agregó, “creo que lo fundamental para tener éxitos en el deporte es entrenar, entrenar y jugar mucho Tenis de mesa, no hay otra fórmula para ganarle a los rivales”.