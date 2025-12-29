Asiste Díaz-Canel al acto por aniversario 65 del ICAP

Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, tiene lugar en esta capital, el acto central por el aniversario 65 del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

Participan en la celebración alrededor de 240 activistas de 32 países, quienes realizaron esfuerzos económicos personales para sufragar los gastos de viaje y hospedaje en la Isla en función de acompañar la conmemoración.

El festejo está dedicado al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, impulsor principal de la labor del ICAP, en el centenario de su natalicio, a cumplirse el 13 de agosto próximo.

Asisten a la ocasión junto al mandatario los miembros del Buró Político del Partido Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central, y Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Internacionales, así como Fernando González Llort, presidente del ICAP, entre otros dirigentes y representantes del Partido, el Gobierno y la solidaridad.

Fundado por el líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz y refrendado mediante Ley 901 del 30 de diciembre de 1960, el ICAP constituyo una institución independiente que desarrolla la diplomacia de los pueblos y la solidaridad a través de las Asociaciones de Amistad en todo el mundo.

Tiene, entre otras funciones, la de fomentar las acciones y contactos con los amigos de Cuba, donde ocupan un lugar preponderante la organización de las Brigadas de trabajo voluntario que viajan con regularidad a la isla.