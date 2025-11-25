Anunciarán hoy facilidades para la inversión extranjera en FIHAV

Importantes decisiones del Gobierno, dirigidas a fomentar el desarrollo de negocios en Cuba, serán anunciadas hoy durante el VIII Foro de Inversiones de la XLI Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025), inaugurada en el recinto ferial Expocuba.

Oscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, declaró a los medios nacionales que se informarán nuevas facilidades para dinamizar la inversión extranjera, agilizar los procesos de evaluación y aprobación de negocios, así como oportunidades en diversos sectores para capital foráneo y alianzas nacionales.

Pérez-Oliva precisó que FIHAV 2025 abrió sus puertas con la participación de 715 compañías de 52 países, procedentes de todos los continentes, entre ellas 268 empresas cubanas de diferentes sectores y formas de gestión.

El vice primer ministro explicó que esta edición presenta por primera vez cinco áreas temáticas, enfocadas en sectores claves de la transformación económica del país, con potencialidades y oportunidades para los inversionistas.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, encabezó la apertura del evento, acompañado por Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y primer ministro, y otros dirigentes del país.

Tras el corte de cinta, Díaz-Canel recorrió la muestra expositiva acompañado por Marrero, Yudí Rodríguez Hernández, integrante del Secretariado y jefa del Departamento de Atención a los Servicios del Comité Central, y otros vice primeros ministros y ministros del país.