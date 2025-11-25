Rememoran historiadores y trabajadores de la cultura presencia de Fidel en Santa Clara

En el encuentro con sede en el Centro de Promoción Cultural Latinoamericano, Heidy Águila Zamora, historiadora de Santa Clara, detalló de forma cronológica las visitas del Comandante en Jefe a la cabecera provincial.

A su vez, Marta Meneses Mirabal, directora de Cultura del municipio santaclareño también se refirió a tres de sus vivencias junto a Fidel Castro Ruz.

En estas anécdotas destacó la importancia que el líder histórico le confirió siempre a la niñez y a la juventud.