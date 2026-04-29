Entregan Bandera de Vanguardia Nacional a colectivos del Comercio y la Gastronomía en Villa Clara

Desde el Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara, varios colectivos laborales del sistema del comercio, la Gastronomía y los Servicios fueron agasajados con la Bandera de Vanguardia Nacional, un justo reconocimiento a aquellos hombres y mujeres que en medio de las dificultades que atraviesa el país, continúan brindando lo mejor de sí en cada jornada de trabajo

Los Complejos Somos Jóvenes, Los Pinos, Vista Hermosa y la Casa del Gobernado ratificaron nuevamente la condición y por primera vez gana el galardón, la Empresa Municipal del Comercio de Santa Clara, por su trabajo estable desde cada barrio de la cabecera provincial

En la conmemoración fueron reconocidos tres trabajadores con la medalla Fernando Chenard Piña, distinción honorífica instituida por el Sindicato Nacional de Comercio, la Gastronomía y los Servicios.

Los reconocimientos fueron entregados por Betsy Díaz Velázquez , ministra del ramo, Susely Morfa González, primera secretaria del Partido en la provincia y Milaxy Yanet Sánchez Armas, Gobernadora de Villa Clara