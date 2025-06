A las puertas del Día Mundial del Medio Ambiente

✍🏻 Ricardo R. González/ Vanguardia

Que un territorio resulte destacado en determinado objetivo no significa la perfección ni que sea un espejo. No es así, existen grietas creadas por múltiples organismos que no se ocupan debidamente del tema y, también, por la ciudadanía que contribuye al deterioro del entorno.

En el caso del Medio Ambiente se reconoce que la contaminación ambiental constituye la problemática más compleja del territorio, agudizada más por las carencias que se conocen, con una higiene comunal que difiere mucho de aquella Villa Clara de décadas anteriores admirada, incluso, por quienes la visitaban.

El tema es bien agudo y el Medio Ambiente no se circunscribe solo a este aspecto, aunque para la población no resulte de tanta trascendencia el resto de los componentes de un gran mosaico, lo que puede ser considerado craso error porque aportan también al curso de la vida.

Está presente la degradación de los suelos. Al decir de la Dra. María del Carmen Velasco Gómez, delegada territorial del Citma, la baja cobertura forestal y los cumplimientos de reforestación resultan en extremos bajos, lo que impone incrementar el patrimonio demandado por la provincia.

La Dra. C. María del Carmen Velasco Gómez, delegada territorial del Citma, expuso, en conferencia de prensa, los principales resultados de Villa Clara a favor del entorno y aquellos que no andan bien. (Foto: Ricardo R. González)

Villa Clara mantiene en los últimos dos años su índice de boscosidad en un 23, 5 % que no aumenta. Mientras, existe la falta de tratamiento de residuales líquidos, contaminación atmosférica por ruido y humo, dificultades con la recogida y la disposición final de los desechos sólidos urbanos, y atrasos en las inversiones ambientales.

En este último aspecto presentan muy baja ejecución organismos principales como el MINSAP, AZCUBA y el MINAL.

Respecto a la contaminación ambiental están actualizadas las fuentes contaminantes de las entidades. De acuerdo con el último inventario concertado con el Instituto de Recursos Hidráulicos en la provincia ascienden a 295, gran parte con sus permisos de vertimiento según las normas establecidas hacia las aguas terrestres y el alcantarillado, y al resto de las fuentes.

Los que más y los que menos

Existen organismos e instituciones que alcanzan mejores resultados en materia de minimizar o impedir la contaminación e integran la avanzada. Aparece en este grupo el aeropuerto internacional Abel Santamaría, de Santa Clara, perteneciente al Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC).

El aeropuerto internacional Abel Santamaría de Santa Clara, perteneciente al Instituto de la Aeronáutica Civil de Cuba (IACC), figura entre los organismos e instituciones que alcanzan mejores resultados en materia de impedir la contaminación. (Foto: Ricardo R. González)

De igual forma el Ministerio de Educación Superior (MES), el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), y el MINTUR.

Nueve organismo presentan saldos menos adecuados: MICONS, MINFAR, MININT, MINAG, INRH, AZCUBA, MINAL, MINSAP y MINED.

Cambio climático, plataforma de primer orden

En este recorrido medioambiental la provincia transita por la segunda etapa para el enfrentamiento al cambio climático (CC) o Tarea Vida que concluye en el presente año, al tiempo que trabaja en las proyecciones para el nuevo período comprendido de 2026 a 2030.

A ello se integran:

— Entrega de Reconocimiento de Playa Ambiental a tres sectores de los hoteles Playa Cayo Santa María, Dhawa Cayo Santa María y The One Galery Resort.

— Adecuada gestión hidráulica con acciones que responden a la eficiencia de conducción en los territorios costeros.

— Instalada la Estación Automática en la cayería del noreste para el monitoreo y medición de las variables meteorológicas.

— En etapa de diagnóstico el plan de ordenamiento urbano de Isabela de Sagua y La Panchita.

— Identificadas las zonas de desarrollo en Isabela y la Nueva Isabela.

Estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo (PVR)

Una herramienta de importancia capital son los estudios de PVR en un mundo tan complejo. Villa Clara es de avanzada en su implantación ante diferentes amenazas como las Inundaciones por intensas lluvias, por penetraciones del mar, afectaciones por fuertes vientos, deslizamientos de terrenos, incendios en áreas rurales y sequía.

La provincia ha detallado todo lo que constituye riesgos, vulnerabilidad y peligro. Dispone de mapas o pancartas que ofrecen la caracterización de cada municipio e incluso de consejos populares con peligrosidad extrema por diversas vías. Una herramienta de suma utilidad. (Foto: Ricardo R. González)

De igual modo las tecnológicas derivadas de los peligros por derrames de sustancias tóxicas, fuga de gases, de incendios y explosiones en actividades industriales de gran magnitud, las sanitarias ante enfermedades en animales (epizootias), en las plantas (epifitias) y con aproximación al riesgo de epidemias en humanos para más de 20 enfermedades que tiene una previsión de continuidad, o las biológicas clasificadas en diversas categorías según la relación que tuvieran con las enfermedades presentes en un territorio, sin descartar las posibilidades de que algunas entren al país.

Otro 5 de Junio, Día Mundial del Medio Ambiente, toca a las puertas en un universo variado y no menos complejo, en que las responsabilidades por su protección compete a todos y no ha determinado organismo de manera exclusiva.

Que las agendas institucionales se revisen, que activen esas carpetas mantenidas entre las misceláneas porque no se les brinda la debida atención. Desempolvar, actualizar, implementar en la medida de lo posible, pensar en que una parte del futuro y de la vida la tenemos en nuestras manos y en el pensamiento. Creo que es el reto suficiente para regalarle a este mundo.

En el orden individual, autoexaminarnos lo que no estamos haciendo para ver si obramos correctamente con nuestros deberes ciudadanos antes de emitir criterios que algunas veces carecen de fundamento.

Y en cuanto a la limpieza— tomado como aspecto principal— y la sanitad no compete solo al Citma. Hay muchos organismos que intervienen en la larga cadena unido a ti, a mí y a todos los que habitamos en nuestro pequeño Planeta que se hace inmenso y está agotado por tantas heridas.