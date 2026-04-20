En el barrio La Valla, del Consejo Popular Encrucijada Norte, se desarrolla un Proyecto sociocultural integrado donde se conjugan conocimientos, tradiciones alimenticias y la práctica de deportes.

La actividad sociocultural y deportiva “Proyectos socioculturales integrados del barrio La Valla”, creada y dirigida por las estudiantes universitarias de Estudios Socioculturales Rosa María Pedraza Gonzáles y Alyanis Abreu Morales, agrupa a dos esquemas que comienzan juntos su andadura: “Futuro saludable” y “Sabores de mi tierra”, cuyos objetivos son promover una vida sana entre los niños y el rescate de las tradiciones alimentarias de la comunidad.

En el espacio se conversó sobre los temas que integran el Proyecto y sus particularidades, así como su alcance. Rosa María Pedraza Gonzáles, una de las Creadoras del Proyecto, destacó que el mismo da todas las herramientas para mantener un sistema inmunológico fuerte, tener más energías durante el día, prevenir enfermedades y llevar una vida activa regularmente.

Por su parte, la otra creadora, Alyanis Abreu Morales señaló las ventajas que representa para los vecinos mantener vivas las tradiciones alimenticias legadas de una generación a otra. “Los platos que han llegado a través del tiempo hasta nuestros días son una forma de vida que ha mantenido fuerte a las comunidades cubanas durante generaciones .

Además en la ocasión se realizaron juegos tradicionales que incluyeron a los infantes, jóvenes y a los que no son tanto, pero que contribuyen con su aporte a promover una vida más sana y activa entre los vecinos.

El Proyecto Sociocultural Integrado del barrio La valla forma parte de un trabajo encaminado a rescatar las tradiciones y mejorar la salud de los habitantes de la zona.