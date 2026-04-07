En el Parque Leoncio Vidal de Santa Clara, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) celebró el 96 Aniversario del Natalicio de Vilma Espín.

En este espacio, las participantes aprovecharon la ocasión para pronunciarse en contra del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, una medida que ha tenido un impacto significativo en la vida cotidiana de los cubanos.

Las federadas villaclareñas expresaron su firme rechazo a esta política, que consideran injusta y perjudicial, no solo para el desarrollo del país, sino también para la dignidad y los derechos de las mujeres.

Con esta celebración, la FMC en Villa Clara no solo rinde homenaje a una figura histórica, sino que también renueva su compromiso con la lucha por un futuro más justo y equitativo para todas las cubanas.