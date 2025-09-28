Homenaje en el aniversario122 del natalio de Chanito Isidrón

El poblado Calabazar de Sagua, en Encrucijada, cuna del insigne poeta Chanito Isidrón, rindió homenaje a su figura con varias jornadas de homenaje, en el aniversario 122 de su nacimiento.

El hijo ilustre del poblado de Calabazar de Sagua, Chanito Isidrón, El elegante poeta de las Villas, quien nació en el año1903, y quien es considerado el mayor exponente del género Décima en Cuba, recibe el agasajo de su pueblo, en un homenaje de más de una semana de duración, el que tiene su epicentro en la casa de Cultura Onelio Jorge Cardoso, de la localidad.

El agasajo comprende la realización de exposiciones de pintura con sus obras, peñas campesinas con controversias y pies forzados, conversatorios de temas relacionados con el bardo, conferencias magistrales por estudiosos de su vida y obra, recitales de décimas cantadas, representación de obras teatrales, así como la presentación y venta de libros.

La premiación del Concurso provincial de décimas escritas, que lleva el nombre del eminente trovador, fue una de las actividades más esperadas del evento. El encrucijadense Arturo Lara Cárdenas se impuso en décima tradicional con la obra “Las colas”, mientras que el también encrucijadense Adriel Pérez Espinosa, con “Volar diferente”, alcanzó el máximo lauro en el acápite de decima contemporánea.

El poeta Arturo Lara Cárdenas, quien recibe por primera vez el ansiado galardón destacó: “quiero reconocer el aporte y la ayuda de muchas personas en la consecución de este Premio, que por el nombre que lleva, constituye el más gran homenaje que yo como artista pudiera recibir con mi obra”.

Mientras que el también decimista Adriel Pérez Espinosa, quien se ha alzado con el Premio en las tres últimas ediciones del evento señaló: “Chanito Es una fuente de inspiración inmensa, más que eso es guía para los poetas de estas generaciones, y respetar esa figura constituye un compromiso de nosotros para con él”.