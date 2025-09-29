Unión Europea y Remedios apuestan por ampliar sus vínculos mutuamente beneficiosos

El Excmo. Sr. Jens Urban, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Unión Europea en Cuba, encabezó este 29 de septiembre un intercambio oficial con las máximas autoridades gubernamentales del municipio de San Juan de los Remedios, en Villa Clara.

Lilian Rojas Barrios, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular y Jorge Luis Ferrer Espinosa, intendente de la Octava Villa de Cuba, comentaron al representante de la diplomacia del Viejo Continente los amplios valores históricos, patrimoniales y culturales de esta villa, donde se conservan exponentes arquitectónicos únicos en todo el país.

«El territorio ha recibido en los últimos años el apoyo de la Unión Europea, fundamentalmente a través del Programa País, con la ejecución de proyectos como ALAS, POSAS y CONSAS, vinculados a la agricultura, e igualmente trabajamos con el Programa para la transición

ecológica hacia municipios sostenibles en Cuba y su apoyo a los actores económicos», subrayó Rojas Barrios.

Gobernanza, agricultura, energía limpia y comunicaciones, constituyen temas de la agenda en común, encaminados a potenciar, además, la cadena de pienso criollo, aves y cerdos, en tres consejos populares de la demarcación, con el objetivo de alcanzar el autoabastecimiento local.

Por su parte, el Sr. Urban mostró un marcado interés por la vida cultural de la ciudad, así como por el Museo de las Parrandas y la Casa Natal de Alejandro García Caturla, icónico compositor de música contemporánea y multiinstrumentista natural de esta tierra.

Durante su intervención, el embajador de la Unión Europea calificó como una política absurda y fallida al Bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a la isla y aseguró la necesidad de continuar trabajando para impulsar los nexos bilaterales más allá de dicha política.

El distinguido visitante igualmente asistió a la clausura de la exposición «Doble mirada de Europa», en la galería de arte Carlos Enríquez, de Remedios, una muestra bipersonal de Neisy González y Julio Larramendi.

La exposición resalta la visión complementaria de ambos artistas, cuyas cámaras conducen al espectador por un recorrido íntimo y reflexivo a través de ocho países europeos: Suecia, Polonia, Italia, República Checa, Francia, España, Hungría y Portugal.

La curaduría busca establecer, mediante las artes visuales, un verdadero puente de encuentro cultural entre la mayor de las Antillas y Europa.

Las relaciones diplomáticas entre la Unión Europea y Cuba, establecidas en 1988, están basadas en un diálogo político que promueve la cooperación, el respeto por los derechos humanos, así como en el desarrollo de respuestas conjuntas a desafíos globales.