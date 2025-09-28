Doble triunfo este domingo para el voleibol de playa masculino

Tras derrotar este sábado al número uno del mundo, el par cubano de Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo superó hoy 2-1 en semifinales a los neerlandeses Boermans/De Groot, asegurando medalla en el torneo.

En la jornada anterior, los cubanos protagonizaron una histórica victoria sobre los noruegos Anders Mol y Christian Sørum (23-21, 19-21, 5-15), mostrando garra y temple para remontar y avanzar a esta instancia, derribando al rival más fuerte del circuito 2025.

Este domingo frente a los neerlandeses, los antillanos cayeron inicialmente 15-21, pero reaccionaron en el segundo set 21-18 y dominaron el tercero 19-17, aprovechando errores rivales (21-13) y demostrando gran concentración y fortaleza mental. En la final enfrentarán al tándem Cherif/Ahmed de Catar.

Mientras Díaz y Alayo aseguraban su presencia en la gran final de Élite 16 en Río de Janeiro, casi la misma hora en República Dominicana, el segundo dueto masculino Gómez/Veranes también celebraban su clasificación a la final del NORCECA Tour.

Los antillanos se enfrentaron a los nicaragüenses Mora/López , con quienes habían caído en tie break el pasado fin de semana en la discusión por el pase a las medallas. Esta vez, Cuba tomó revancha con una victoria categórica para 2-0 (21-16, 23-21) mostrando un juego sólido y efectivo ante una dupla experimentada que ya tiene asegurada su clasificación al Campeonato del Mundo.

(Con infromación de PL)