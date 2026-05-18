Visita de Putin a China marcará nuevo impulso en relaciones bilaterales

Tomado de Cubadebate

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, ha declarado que los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y China, Xi Jinping, intercambiarán puntos de vista sobre las relaciones bilaterales y la cooperación en diversos ámbitos durante la visita del líder ruso al gigante asiático, según reportes de la prensa local.

Este lunes, en una rueda de prensa ordinaria, un periodista preguntó por los detalles de los preparativos y las expectativas ante el viaje, que tendrá lugar entre el 19 y el 20 de mayo. Guo afirmó que en ese contexto los dos jefes de Estado intercambiarán, además, puntos de vista sobre sobre cuestiones internacionales y regionales de interés común.

De acuerdo con Guo, la cooperación en distintas esferas “se expande continuamente”. Añadió que, en los últimos años y bajo la dirección estratégica de los presidentes Xi y Putin, la asociación estratégica integral de coordinación “para una nueva era” se ha desarrollado de manera “sólida, constante y profunda”. “Publicaremos información sobre los detalles de esta visita a su debido tiempo”, concluyó Jiakun.

La visita oficial se realizará por invitación de Xi Jinping y coincide con el 25.º aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, fundamental para las relaciones entre ambos países.