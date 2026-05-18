Ofrece concierto especial Sinfónica de Villa Clara

Constituye una convocatoria amena, atractiva y didáctica la presentación cada mes de la Orquesta Sinfónica de Villa Clara, celebrando además el Centenario de su fundación.

El público santaclareño habituado está a departir cada nuevo Concierto de la Orquesta Sinfónica de VC.

Diferentes instituciones de la ciudad acogen estas presentaciones, siendo la más reciente la efectuada en la Sala Caturla de la Biblioteca provincial Martí.

Schubert, Cervantes, Manuel de Falla estuvieron en el programa, bajo la batuta del maestro italiano Emanuele Pasquialin.

Con el rigor y frescura de siempre la Orquesta asumió este programa concierto, pues con la música de diferentes estilos y períodos, todos celebran Centenario de la Sinfónica, y también porque el rol educativo de esta unidad artística va calando poco a poco en el público, transmitiendole al mismo conocimientos y herramientas para saber apreciar y disfrutar mejor la música.