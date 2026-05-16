Ejercicio Meteoro 2026, pilar esencial para la preparación del pueblo cubano y de los órganos de dirección y mando

Tomado Granma

El General de Ejército envió un saludo a los participantes en este importante ejercicio, encabezado por el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Como parte del Día Nacional de la Defensa –que se realiza cada viernes en el país desde comienzos de año– tuvo lugar el Ejercicio Popular de las Acciones en Situaciones de Desastre Meteoro 2026. La sesión de trabajo estuvo encabezada por el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Durante la reunión, que dio inicio a las actividades en toda la nación desde el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, envió un saludo a todos los participantes y los convidó a realizar con calidad este imprescindible Ejercicio de preparación.

la venta de hipoclorito en farmacias y en puntos de fácil acceso para la población.

La epidemióloga alertó que hoy cobra vital importancia el control de los viajeros internacionales, de las naves y aeronaves que llegan a los puntos de entrada al país, así como la atención primaria de salud.

Al dar inicio al Ejercicio Meteoro, el Jefe de Estado se refirió a la compleja situación que vive Cuba, producto de la política genocida y criminal del gobierno de Estados Unidos. Mencionó, como parte de esa política de asfixia, la aprobación de dos órdenes ejecutivas: una que declara el bloqueo energético a nuestro país, y otra que extraterritorializa las sanciones y la coerción política y económica hacia todos los que quieran trabajar con Cuba.

Señaló que este ejercicio da continuidad a la práctica de preparación que ha desarrollado el país en todos estos años, a la rica tradición en materia de Defensa Civil, y a la manera en que atendemos la reducción de las vulnerabilidades y riesgos.

Convocó a ser sumamente creativos ante las condiciones en que se realiza el ejercicio, y a aprovechar estas jornadas para actualizar los planes. «Todo hay que puntualizarlo, implementarlo y concretarlo, zona de defensa por zona de defensa. Por tanto, ese es el principal escenario de este Ejercicio Meteoro», indicó.