Vanguardia artística rinde tributo a Caturla en Villa Clara

✍🏻📸 Henry Omar Pérez/ACN

La impronta universal del remediano Alejandro García Caturla volvió a vibrar en la tarde santaclareña de este viernes con un concierto de homenaje que, en el aniversario 120 de su natalicio, fundió el virtuosismo de noveles instrumentistas con el magisterio de figuras consagradas de la música en Villa Clara.

Programada a las seis de la tarde, la cita permitió que un numeroso público disfrutara de una propuesta artística que unió el talento de varias generaciones.

Serguey Pérez Pérez, director de Cultura en Villa Clara, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que la celebración fue concebida para honrar la universalidad del músico remediano desde el corazón de la capital provincial.

En cuanto al despliegue artístico, Pérez Pérez destacó la participación de los jóvenes instrumentistas de la Camerata estudiantil Néstor Palma, bajo la tutela del Maestro Juanito Águila Mendoza.

Asimismo, reconoció el virtuosismo de los integrantes de la Orquesta Sinfónica que se sumaron a la gala, así como la impecable interpretación vocal de Vania Martínez y el desempeño de la Coral Infantil de la Enseñanza Artística.

Pérez Pérez argumentó que el inmenso esfuerzo logístico y humano para concretar la gala responde a la voluntad de mantener viva la memoria histórica de nuestros grandes creadores.

Finalmente, el directivo subrayó que la retroalimentación con la audiencia es vital para perfeccionar futuros homenajes, asegurando que la calidad y el rigor conceptual sigan siendo la brújula de la programación cultural en el territorio.

Caturla fue compositor y jurista cubano, figura clave del afrocubanismo sinfónico.

Formado en París, fusionó la vanguardia europea con las raíces africanas en obras como Bembé, logrando prestigio internacional y un legado cultural imperecedero antes de su trágico asesinato.