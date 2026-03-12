Tubal Páez Hernández, desde la primera trinchera del periodismo cubano

De tanto bregar por la vida con una carga muy grande de nobleza y compromiso, Tubal Páez Hernández, el Presidente de Honor de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), es distinguido hoy con el Premio Nacional de Periodismo José Martí.

Un galardón que honra la obra de su vida que convirtió en una trinchera, en un tránsito que lo llevó primero a la lucha clandestina antes de 1959 siendo menor de edad, y combatiente revolucionario en todos los tiempos, para contribuir tras el triunfal enero, como fundador del Partido, de las Milicias Nacionales Revolucionarias, y así hasta sumar una larga lista de aportes y méritos relevantes que confirman su elevada estatura y condición de Caballero de la prensa cubana.

Páez Hernández, quien estuvo al frente de la Upec por 20 años, laboró como diseñador, redactor y ejerció varios cargos directivos en Granma, Bohemia y El Habanero; colaboró en varias publicaciones humorísticas, además de apoyar la participación de Cuba en la FELAP y reportar en múltiples coberturas de prensa al lado del Comandante en Jefe Fidel Castro.

Tubal ha sido de los imprescindibles en contar la dinámica de la Revolución y hacerlo desde una perspectiva culta y leal a su Partido y a su pueblo.

Siempre entre quienes defienden el buen periodismo, por estos días de regocijo y celebraciones, se le ha escuchado decir entre frases y reflexiones, el sentir de un intelectual cubano cabal hasta la médula.

«Estos tiempos son para decir que sí y para dar hasta lo último que quede en el aliento.

«He estado siempre en función de decir lo que siento, decir la verdad, independientemente de los riesgos», aseveró.

También subrayó que «nos corresponde ahora la defensa del pensamiento y de la evolución intelectual humana. Los medios cubanos lo asumen como merece la situación».

En conversación con la Agencia Cubana de Noticias, sobre los principales retos de la prensa nacional en la compleja coyuntura actual, refirió estar convencido de que en los momentos más difíciles es cuando más se fortalecen nuestros medios de comunicación para ser creativos y proactivos en la búsqueda de soluciones que respondan a la grandeza del momento.

Al respecto, comentó que Cuba no está ajena al uso de las multiplataformas, de las nuevas formas de decir, pero ha sido muy leal a los preceptos originales de lo que representa la ética del periodismo.

«El periodismo que necesitamos en estos momentos y siempre está en la parte heroica del protagonista principal, que es el pueblo. En la medida en que podamos reflejar eso, vamos a estar siendo más fieles a las audiencias, a nosotros mismos y a la historia del periodismo cubano, que desde la Sierra Maestra y la clandestinidad, supo tener clara su misión», subrayó.

«Me parece que ahí radica la reflexión que tiene que hacer cada uno en lo individual y en lo colectivo. Donde está el pueblo está el protagonismo, donde está el pueblo está la noticia, donde está el pueblo está la opinión, la decisión y la solución», precisó.

Defender la verdad frente a la desinformación y la falsedad mediática constituye tarea permanente de la prensa cubana hoy, la cual es blanco preferido por miles de francotiradores desde cualquier plataforma en las redes sociales.

Y Tubal considera que esa es hoy otra misión grande, heroica: defender al país de los cañonazos de la mentira, la tergiversación, los constantes peligros de la desinformación, que se suman al necesario enfrentamiento a la apatía, el desgano, la desidia.

«Se trata, entonces, – dijo- del compromiso de la prensa de estar a la altura de su tiempo, siempre en defensa de la credibilidad, anteponiendo la verdad frente a la desinformación, desde la ética periodística.»