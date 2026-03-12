Entregan Premio Nacional de Periodismo Histórico a José Antonio Fulgueiras Domínguez

✍🏻📸Oscar Salabarría/CMHW

La inagotable existencia del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, su cercanía a la prensa villaclareña, sus nexos con el periodismo desde los días de la Sierra Maestra, hasta sus inolvidables reflexiones, guiaron el coloquio organizado por la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) y la de Historiadores (UNHIC) en la central provincia de Villa Clara.

Durante más de tres horas, eminentes personalidades del gremio, conducidos por el Premio Nacional de Periodismo José Martí por la Obra de la Vida, José Antonio Fulgueiras Domínguez, y la reconocida reportera Dalia Reyes Perera, narraron anécdotas muy personales, incluso íntimas que nos devuelven siempre el lado más humano del gigante.

La ocasión fue oportuna para revisitar algunos de los títulos publicados por Fulgueiras, entre ellos, la novela testimonial «La primera autodenfensa de Fidel», «Con Fidel la Villa fue más clara», «El Marabuzal y «Y en eso llegó Fidel».

«Tuve la dicha de haber vivido el tiempo de Fidel», aseguró Reyes Perera, quien acumula decenas de anécdotas de sus primeros años en la televisión cubana, cuando pudo estar tantas veces cerca del líder histórico de la Revolución, una marca de fe y de vida», insiste.

Precisamente en la Sala de Pinturas Españolas del Museo Provincial de Artes de Decorativas, también se entregó el Premio Nacional de Periodismo Histórico por la obra de la vida a José Antonio Fulgueiras Domínguez, delegado de Prensa Latina en Villa Clara.

Asimismo, se entregó al periodista Oscar Salabarría su mención en la categoría radial del Concurso Nacional de Periodismo Histórico y el premio especial provincial Centenario de Fidel, este último convocado por la UPEC en territorio.

Amenizaron el encuentro los poetas Antonio La Villa y José Manuel Silverio León, así como los músicos Octavio Pino Artime y Mario Gutiérrez (Mayito), con décimas dedicadas a la prensa villaclareña y a Cuba.