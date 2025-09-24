Tributo de Villa Clara al Capitán Leonel Mesa

Un minuto de silencio encabezó el tributo del pueblo de Caibarién al Capitán de la Policía Nacional Revolucionaria Leonel Mesa Rodríguez, de 62 años, caído el pasado viernes en el cumplimiento de su deber.

Acompañados por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno de Villa Clara, Susely Morfa González y Milaxy Yanet Sánchez Armas, respectivamente, los hombres y mujeres de la Villa Blanca recordaron la obra del destacado combatiente, con más de 20 años de labor en las filas del Ministerio del Interior.

Al sentido homenaje se sumó también el municipio de Remedios, donde sus hijos destacaron la intachable hoja de servicios del Capitán Mesa Rodríguez, en la que figuran las medallas de Combatiente Internacionalista en Etiopía, por el 60 aniversario del Minint y 9 Distinciones por el Servicio Distinguido.

En ambos municipios villaclareños donde el querido combatiente prestó servicios, se hizo referencia a su conducta intachable, su lucha sin descanso contra el delito y las ilegalidades y su entrega absoluta en la salvaguarda de la tranquilidad ciudadana, el bien más preciado de nuestra Revolución.