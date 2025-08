Talleres de verano un puente entre la cultura catalana y Cuba

Desde diversos países la solidaridad con Cuba se hace palpable hacia distintos sectores de la sociedad cubana. A través de un convenio con el gobierno de Villa Clara, la ONG catalana Alkaria se ha vinculado a trabajos con niños de la capital villaclareña en talleres de verano para su esparcimiento y diversión.

Voluntarios de los municipios de Santa Perpetua de Mogoda y Mollet del Vallès establecen relaciones y lazos de amistad que se fundamentan en acciones para conocer la sociedad cubana y contribuir desde sus esfuerzos colaborativos a impulsar áreas de interés común. Específicamente el conocimiento entre culturas ha sido la motivación fundamental para realizar los talleres de verano en conjunto con profesores y especialistas de educación en la provincia.

Las escuelas Fernando Cuesta Piloto y la ESBU Capitán, de la enseñanza primaria y secundaria respectivamente, fueron seleccionadas en esta primera ocasión para, durante toda una semana, realizar actividades que incluyen las artes plásticas, juegos participativos, manualidades y que han tenido un impacto positivo entre los asistentes.

Xavier Barreda, presidente de la ONG catalana Alkaria, asevera que tanto en Catalunya como en Cuba, las actividades extraescolares de verano son muy seguidas por la posibilidad de socializar con otros niños y desarrollar juegos o talleres.

“Hemos querido mantener este tipo de actividades como talleres de arte, fabricar máscaras, figuras con papel maché porque también conocemos que por causa del bloqueo muchas veces es más costoso disponer de estos materiales”.

En este primer encuentro un momento especial ha sido el trabajo con niños donde la interacción favorece la creatividad y el ingenio de los pequeños a través del juego y las manualidades. Aceptación que puede verse en niños como David y Estefany quienes expresan su utilidad y diversión. “Aquí he hecho máscaras, origamis, juegos me ha gustado mucho y he compartido con varios niños” afirma el niño de 2º grado de la primaria Fernando Cuesta Piloto.

Con educación provincial se establecen nuevas líneas de colaboración que prevén futuros encuentros donde la amistad y las ganas de hacer por Cuba superan los obstáculos que pueden presentarse en el camino. Idea que argumenta Yumisleidy Linares Peralta, jefa de departamento de actividades educativas, especializadas de la Dirección Provincial de Educación para quien los talleres han acompañado el espacio y tiempo libre de una manera sana y ha sido también una oportunidad de conocerse y mostrar la calidad del sistema educativo cubano.

Este es el primer año que la brigada de solidaridad Alkaria trabaja en Santa Clara, pero su voluntad es continuar el vínculo que ya abre nuevos caminos y perspectivas de acciones conjuntas. “La idea es que perdure en el tiempo” dice con certeza su líder Xavier. Un proyecto que se adentra en el conocimiento e intercambio cultural y entre máscaras, origamis y figuras dibujan lazos de amor que traspasan fronteras y mares.