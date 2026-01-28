Semifinal del béisbol cubano en juego hoy en el Bosque Encantado

Bajo la bóveda mística del Julio Antonio Mella, Las Tunas y Villa Clara chocan hoy en el sexto partido de la postemporada, con la semifinal en juego y la historia aguardando otro capítulo.

El Bosque Encantado vuelve a erigirse en escenario de liturgia beisbolera. Allí, donde los Leñadores suelen ser casi invulnerables, intentarán sobrevivir ante unos Leopardos que ya se atrevieron a profanar el templo en dos ocasiones al inicio del duelo, acumulan tres éxitos y solo necesitan uno más para acceder a la siguiente instancia.

Villa Clara llega como la gran revelación del campeonato. Encadenó nueve victorias consecutivas para colarse en esta fase y ahora domina el enfrentamiento frente a los vigentes bicampeones nacionales. Una victoria más les abriría de par en par las puertas de las semifinales; un revés devolvería la igualdad y forzaría un séptimo y decisivo desafío el jueves.

En el montículo, los Leopardos confiarán en Randy Cueto, aún sin decisión en este playoff, tras trabajar cinco entradas ante Las Tunas con cinco imparables y tres carreras permitidas. Por los anfitriones abrirá Eliander Bravo, también sin veredicto en la postemporada, luego de una sólida salida de seis episodios frente a los villaclareños, con apenas una carrera y tres hits aceptados.

Esta jornada llega precedida por los festejos de Industriales de La Habana y Cazadores de Artemisa, que ayer aseguraron su clasificación a semifinales con sus cuartos triunfos de la postemporada.

Los capitalinos vencieron 5-3 a Mayabeque en el Nelson Fernández, apoyados en un relevo dominante de Rafael Orlando Perdomo y un jonrón decisivo de Yasmani Tomás en el noveno episodio.

Artemisa, por su parte, derrotó 6-4 a Holguín en el 26 de Julio, en un choque marcado por la lluvia y un racimo decisivo en el séptimo episodio, con impulsadas clave de Osbel Pacheco y Osmel Solano. Israel Sánchez se llevó el crédito y José Ángel García firmó su salvamento 14 del torneo, reafirmando su condición de leyenda.

Con Industriales, Artemisa y los Cocodrilos de Matanzas ya instalados en la antesala del título, todas las miradas se concentran hoy en Las Tunas. En El Bosque Encantado, el béisbol cubano aguarda saber si habrá sentencia… o remontada.