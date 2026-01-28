Avanza Cuba en control de arbovirosis y desarrolla biosimilares

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, encabezó este martes un encuentro con expertos y científicos para temas de Salud, donde se informó que el país entró en zona de seguridad epidemiológica tras la disminución de los reportes de síndromes febriles y arbovirosis, precisaron fuentes de la Presidencia.

La doctora Carilda Peña García, viceministra de Salud Pública, declaró que en la tercera semana del año los casos de síndrome febril descendieron en 29,3 por ciento respecto a la anterior, con una reducción sostenida de sospechosos y confirmados de dengue y chikungunya durante tres semanas consecutivas.

El doctor Raúl Guinovart Díaz, director de Ciencia y Técnica de la Universidad de La Habana, presentó modelos matemáticos que confirmaron la tendencia a la baja en todas las regiones, con mayor impacto en occidente y centro del país.

Los especialistas coincidieron en que, pese a los resultados, la población debe mantener la percepción de riesgo y cumplir las medidas higiénico-sanitarias.

Díaz-Canel insistió en la sistematicidad del control autofocal y el uso del adulticida, acciones respaldadas por la garantía de recursos para la campaña antivectorial en el primer semestre, incluidos los ciclos de abaticida.

En el encuentro también se abordó el desarrollo de medicamentos biosimilares por el Grupo de Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas, Biocubafarma.

El doctor Ricardo Silva Rodríguez, directivo de la entidad, explicó que los biosimilares son productos equivalentes a biológicos de referencia, con igual estructura, seguridad y eficacia, disponibles a costos más bajos.

Señaló que el auge internacional de estos medicamentos se concentra en oncología, autoinmunidad, hematología y desórdenes metabólicos, áreas en las que Cuba participa con productos como EPOCIM, Leukocim, Heberon Alfa R, PEG-Heberón, albúmina humana y Enoxaparina sódica.

Silva Rodríguez informó que la estrategia de Biocubafarma para el período 2025-2035 prevé el desarrollo de 19 biosimilares y genéricos, con el propósito de ampliar el acceso en el Sistema Nacional de Salud y fortalecer el portafolio exportable del Grupo.