Se mantienen trámites relacionados con la vivienda en Villa Clara

✍🏻 Abel Falcón /CMHW

La directora del sistema de la Vivienda en Villa Clara María del Carmen González aseguró, en cadena provincial de Radio, que en las direcciones municipales se mantiene la recepción de todo tipo de trámites, de lunes a jueves, de ocho de la mañana a doce del mediodía.

«Hay muchos casos pendientes en materia de legalización de inmuebles, cuartos o habitaciones, sobre todo en Santa Clara, nos falta personal para cumplir con los términos establecidos, y en estas circunstancias de emergencia energética parte de nuestros trabajadores laboran a distancia para avanzar en el procesamiento y culminación de cada expediente», dijo González.

Osmani Mena Ferrer, delegado provincial de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, antiguo Instituto de Planificación Física, informó que su institución también presta servicios de lunes a jueves en horas de la mañana.

«Mantenemos todos los trámites para personas jurídicas y naturales, y hoy ninguno de los expedientes se encuentra fuera de término», afirmó.

«Nos concentramos en agilizar el proceso de entrega de tierra en usufructo a todo el que la solicite para producir alimentos, y en nuestra sede central, ubicada en Avenida 7 de Diciembre en Santa Clara, instalamos sistemas fotovoltaicos que nos permiten ayudar a vecinos y entidades de la comunidad con el suministro de agua potable y la recarga de celulares y lámparas».

La directora de la Vivienda en Villa Clara destacó que en este 2026 se mantiene un mínimo de inversiones para resolver casos pendientes de afectaciones meteorológicas y de programas sociales relacionados con jóvenes egresados de las casas de niños sin amparo parental, y de madres con tres hijos o más.

Foto: Enma Rodríguez Aguilera.

«Insistimos en adaptar más locales administrativos y contenedores marítimos para resolver problemas habitacionales, también en estimular a empresas y organismos a cumplir lo establecido, de usar parte de sus utilidades en la construcción y reparación de casas a favor de sus trabajadores», indicó González.