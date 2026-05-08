Rusia y Cuba conmemoran 66 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas

Tomado de Cubadebate

La Embajada de Rusia en Cuba destacó este viernes el aniversario 66 del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, ocurrido el 8 de mayo de 1960, y reafirmó el carácter estratégico de los vínculos bilaterales.

A través de un mensaje publicado en sus canales oficiales, la sede diplomática señaló que las relaciones entre Moscú y La Habana se han mantenido “tradicionalmente amistosas” y continúan desarrollándose “en el espíritu de una asociación estratégica”.

Según el comunicado, Rusia y Cuba comparten posiciones en defensa de un orden mundial justo, basado en los principios de la multipolaridad, el Derecho Internacional y el papel central de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los asuntos globales.

La embajada recordó además la reciente visita del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a Rusia para participar en las actividades conmemorativas por el aniversario 80 de la Victoria en la Gran Guerra Patria, hecho que reafirmó el carácter estratégico de la cooperación bilateral.

Ambos países coincidieron también en rechazar la injerencia en los asuntos internos de los Estados soberanos y las medidas coercitivas unilaterales.

En el mensaje, Rusia reiteró su rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba y recordó que votó a favor de la resolución presentada en la Asamblea General de la ONU para exigir su levantamiento. Asimismo, expresó su apoyo a la exclusión de Cuba de la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo.

La representación diplomática subrayó igualmente la “plena solidaridad” de Rusia con el Gobierno y el pueblo cubanos ante el actual contexto internacional y señaló como ejemplo de cooperación reciente el arribo a la Isla de un barco petrolero ruso.

“Rusia y Cuba, unidas por lazos de amistad y solidaridad, continuaremos el trabajo conjunto con el fin de proteger su soberanía e independencia, así como garantizar el desarrollo económico-social en bien de nuestros pueblos”, expresó la embajada.

El mensaje concluyó destacando la voluntad de ambas naciones de continuar desarrollando proyectos conjuntos y fortaleciendo los vínculos bilaterales.