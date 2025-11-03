República Dominicana enviará ayuda humanitaria a Cuba y Haití

El Gobierno de República Dominicana anunció que coordina con las autoridades competentes para enviar ayuda humanitaria a Cuba y Haití, por sus afectaciones tras el paso del huracán Melissa el pasado miércoles.

Según el sitio web Siempre con Cuba, se trata de una operación llamada “Solidaridad Caribeña”, que incluyó también el envío de más de 1,5 millones de libras de ayuda humanitaria a Jamaica.

El ministro de Defensa dominicano, teniente general Carlos Antonio Fernández, destacó que esta operación “representa el espíritu solidario y la disposición de las Fuerzas Armadas de acudir en auxilio de los pueblos hermanos de la región ante situaciones de emergencia”.

Melissa, la decimotercera tormenta con nombre de la actual temporada ciclónica del Atlántico, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre, dejó a su paso por el mar Caribe una estela de destrucción y decenas de muertos en Haití (31 fallecidos, 21 desaparecidos) y Jamaica (28).

Cuba no reportó decesos por el embate del meteoro, que impactó la región oriental en la madrugada del miércoles 29 de octubre como un huracán de categoría tres en la escala Saffir-Simpson, de un máximo de cinco.

El huracán Melissa azotó Jamaica como un potente categoría cinco, el tercero de la temporada 2025 con ese rango, y ha sido considerado el ciclón más potente en tocar tierra en 90 años.

(Con información de ACN)