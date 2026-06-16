Reino Unido anuncia la prohibición de redes sociales para menores de 16 años

Tomado de Cubadebate /

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció la prohibición del uso de redes sociales para los menores de 16 años.

Starmer dijo que la medida, que se espera entrará en vigor a principios de 2027, es “el paso correcto para el país” y la mejor forma de mantener a los niños seguros en internet.

“Una prohibición total es la decisión correcta”, declaró Starmer.

“No estoy dispuesto a comprometer la seguridad y la felicidad de nuestros hijos”, añadió en un comunicado televisado.

La medida surge en medio de crecientes preocupaciones por el contenido dañino que los niños pueden encontrar en las redes sociales y sigue el ejemplo de Australia, que se convirtió en el primer país del mundo donde entró en vigor una prohibición similar a finales de 2025.