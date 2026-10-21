Reinician reparación de viales en Villa Clara

✍️📷 Freddy Pérez Cabrera/Granma

En un esfuerzo por detener o aminorar el deterioro de las principales calles y avenidas del territorio, la Empresa de Producción Local de Materiales y Viales de Villa Clara (EPLOVI), acomete el bacheo de varias vías de interés, con énfasis en la capital provincial, para lo cual se utiliza asfalto en frío.

Los trabajos, reiniciados desde el pasado mes de septiembre, han sido posible gracias a la reanimación de algunas plantas productoras de la mezcla asfáltica, entre ellas la «Osvaldo Herrera» y la perteneciente a la UEB de Viales, lo que ha significado un esfuerzo adicional de sus trabajadores, dada la obsolescencia tecnológica de esas instalaciones.

Hasta la fecha, las labores vinculadas al vertimiento de asfalto en frío han beneficiado a vías muy céntricas de Santa Clara, como la avenida 7 de diciembre y la calle Cuba, entre otras, las cuales presentaban un alto nivel de deterioro motivado por la falta de mantenimiento adecuado, aseguró el director de la EPLOVI, Jesús Martínez García.

Otras vías que se beneficiarán en los próximos días, serán la calle Colón, en la urbe santaclareña, algunos tramos de la Autopista Nacional y de la carretera central en el espacio comprendido entre el poblado de Manacas y el central «George Washington», señaló el directivo, quien precisó que hasta la fecha se han producido cerca de 35 toneladas de asfalto.

Esta importante actividad, recibirá un nuevo impulso con la entrada en producción de la planta de Sagua la Grande, que beneficiaría la reparación de arterias ubicadas en esa ciudad y otros poblados de la zona, además de la radicada en el municipio de Placetas, que favorecerá los arreglos en el tramo que comprende los límites de Villa Clara con Sancti Spíritus, expresó Jorge Luis Jacomino Acosta, director de la UEB Viales.

Ya el pasado año, se había asumido esta labor en el centro histórico de Santa Clara y otras vías de interés de la provincia y del país, iniciativa que luego se vio interrumpida debido a la falta de combustible, trabajos que ahora se reinician, a pesar de la compleja situación económica que vive la nación a causa del recrudecido bloqueo de los Estados Unidos y el cerco energético que se ha impuesto a Cuba.