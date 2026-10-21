Canciller cubano ofrece pruebas de las brutales presiones y amenazas de EE.UU. para torcer votos en la ONU contra el bloqueo

En conferencia de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla proporcionó pruebas de las brutales presiones y amenazas de Estados Unidos contra los Estados miembros de la ONU, destinadas a obligarlos a cambiar su voto en la resolución contra el bloqueo, según denunció el canciller en su cuenta de la red social X.

El titular de Relaciones Exteriores advirtió que la votación de la resolución de la Asamblea General de la ONU contra el bloqueo, el próximo 28 de octubre, ocurrirá este año en condiciones inusuales. No solo por el reforzamiento brutal del bloqueo económico desde comienzos de 2026, sino también por la feroz ofensiva de presiones políticas, intimidaciones, coerción y chantaje que ha desatado el gobierno de Estados Unidos para cambiar el voto de muchas delegaciones o para obligarlas a votar en contra de sus posiciones.

«Esas presiones y amenazas están siendo conducidas personalmente por el Secretario de Estado y su representante ante la ONU. Han pasado meses haciéndolo», denunció Rodríguez Parrilla.

Sus métodos de persuasión —precisó— incluyen amenazas de aranceles punitivos contra gobiernos, suspensión de programas de cooperación, denegación de visas para funcionarios gubernamentales y sus familiares, apoyo a fuerzas opositoras durante elecciones próximas e incluso desestabilización política. «También hay algunos documentos circulando que contienen mensajes claros y amenazantes del gobierno de EE.UU. contra varios gobiernos y sus delegaciones ante la ONU», subrayó.

El canciller dijo también que el gobierno estadounidense ha intentado contactar a varios gobiernos para que asuman el rol de líderes y motiven a otros a cambiar su posición histórica sobre la resolución cubana. «Por ridículo que pueda parecer, ha llegado al extremo de sugerir a algunos países que se abstengan o, en última instancia, que se ausenten de la votación si les resulta imposible votar en contra de Cuba», agregó.

Calificó estas maniobras como «una nueva y peligrosa forma de involucrarse en la diplomacia multilateral. Es un reflejo de la impotencia de alguien que está equivocado, cuya única opción disponible es el uso de la fuerza».