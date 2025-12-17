Recibe EIDE villaclareña donativo de ONG catalana

Un donativo proveniente de la ONG catalana Alkaria, llegó hasta Santa Clara para beneficiar a atletas de la EIDE Hector Ruíz Pérez en cuatro de sus disciplinas deportivas: Atletismo, Fútbol, Ciclismo y Baloncesto.

Dicha entrega de implementos deportivos responde a uno de los ejes de proyecto de la ONG que es el acompañamiento al deporte en Villa Clara. Su presidente, Xavier Barreda, confirmó que Alkaria, sostiene además, un acuerdo con el gobierno provincial que permite apoyar otras esferas en el territorio.

De esta visita definen un listado de materiales concretos para, durante el 2026, garantizar su llegada a Cuba y continuar apoyando el deporte villaclareño.