Reunión de expertos analizó resultados preliminares de Jusvinza en pacientes con chikungunya

Con la mirada puesta en el comportamiento de las arbovirosis en el país, tuvo lugar la más reciente reunión de los Expertos y Científicos, encabezada por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

La reunión semanal en el Palacio de la Revolución, conducida por el titular de Salud Pública, el Doctor José Angel Portal Miranda, expuso los resultados preliminares de un estudio clínico de seguridad y efecto terapéutico de la administración subcutánea de Jusvinza en pacientes en fase posaguda tras la infección por virus de chikungunya.

En el caso de La Habana, uno de los escenarios donde tiene lugar esta investigación, comenzó el pasado dos de diciembre, comenta el Doctor Julio Baldomero Hernández, Director de Investigaciones Clínicas del CIGB.

“Se están ejecutando dos estudios clínicos al unísono. En La Habana se está ejecutando el estudio en la etapa posaguda de la enfermedad, donde estamos evaluando la seguridad y el efecto terapéutico de Juzvinza en pacientes con sintomatología articular, post-chikungunya”, señaló el investigador.

En este minuto ya se incluyeron la totalidad de los pacientes previstos para el estudio, un total de 174 pacientes. “Con buena expectativa, el estudio tiene una adecuada adherencia al protocolo y una buena aceptabilidad por los pacientes. Hay un perfil de seguridad también demostrado en el uso del medicamento”, agregó el Doctor Julio Baldomero.

Enfatizó que “en el caso de Matanzas estaban previstos incluir 120 pacientes en la etapa crónica de la enfermedad. Igualmente ha habido un buen perfil de seguridad, ha sido segura la aplicación del medicamento. Y en próxima semana se realizarán cortes interinos para evaluar los resultados clínicos de la enfermedad”.

Los propósitos del estudio están bien definidos, “en el caso de La Habana, para evaluar la seguridad y el efecto terapéutico de la aplicación subcutánea de Juzvinza en pacientes con artritis viral post-chikungunya.

Nosotros en la etapa posaguda tenemos dos objetivos principales. Uno, evaluar el efecto terapéutico, es decir, la mejoría clínica de la toma articular, de la sintomatología de inflamación y dolor articular, y evaluar la posibilidad de que perdure este efecto terapéutico y el paciente no evolucione a la forma crónica de la enfermedad. Eso en el estudio que estamos desarrollando acá en La Habana, en la etapa posaguda de la enfermedad.

Según el investigador, en relación con Matanzas, en pacientes que llevan más de tres meses, que está considerado la etapa crónica de la enfermedad, el propósito es el de, “evaluar la seguridad y el efecto terapéutico. Cómo impacta el producto en la resolución o mejoría de esta sintomatología clínica”.

Nosotros realizamos el estudio sobre la evidencia científica que tenemos con el uso del medicamento porque Juzvinza es un medicamento que se ha realizado un desarrollo clínico en artritis reumatoide, en el cual se han mostrado resultados muy relevantes, tanto de seguridad como de efecto”.

Al profundizar en el caso del chikungunya consideró que “también hay sintomatología de artritis, pero es una artritis posviral, por eso la necesidad de hacer estudios clínicos que en próximas semanas tendremos resultados preliminares y, bueno, estaremos exponiendo los resultados definitivos más adelante”.

La Directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública, Ileana Morales, significó la importancia de los aprendizajes que dejó para nuestros científicos la etapa de enfrentamiento a la COVID.

Aunque nos encontramos en fase de epidemia, al cierre de la semana 50 del actual año, se reporta una disminución de los casos reportados en el país, y 130 municipios confirman la presencia del chikungunya, según la viceministra de Salud Pública, la Doctora Carilda Peña García.

Los expertos de la salud coinciden que existe una tendencia a un mayor control de la enfermedad a nivel nacional, aunque según los modelos matemáticos para interpretar el comportamiento de esta enfermedad, revelados por el Doctor en Ciencias, Raúl Ginovart, las provincias orientales especialmente Las Tunas y Holguín, representan hoy las más sensibles a crecer con casos por infección del chikungunya.

(Tomado de Radio Rebelde)