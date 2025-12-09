Reafirmaron amistad Cuba-Caricom en acto central en la ELAM

Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra, presidió el acto central por el Día Cuba-Caricom en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), donde se ratificaron los vínculos históricos y de hermandad entre Cuba y los países del Caribe, precisó Cubaminrex.

La efeméride recordó el 8 de diciembre de 1972, cuando Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago establecieron relaciones diplomáticas con Cuba, decisión que rompió el aislamiento político impuesto por Estados Unidos en la región.

Durante la ceremonia, Chapman Waugh afirmó que la nación caribeña mantiene un compromiso solidario con sus vecinos frente a desafíos comunes y aseguró que el Caribe siempre podrá contar con Cuba, según declaraciones ofrecidas en el acto.

En representación del cuerpo diplomático acreditado, el embajador de Dominica, Ian Charles Douglas, resaltó la vigencia de los lazos históricos y la cooperación entre los Estados miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) y Cuba.

El programa incluyó presentaciones culturales de estudiantes de la ELAM y culminó con la entrega de ofrendas florales en el Parque de los Próceres Caribeños, en homenaje a los mártires de la región.

Entre los asistentes figuraron Josefina Vidal Ferreiro, viceministra de Relaciones Exteriores; Ileana Núñez Mordoche, directora general de América Latina y el Caribe de la Cancillería; y Leiram Lima Sarmiento, rectora de la ELAM.

La cooperación bilateral se ha consolidado en sectores como salud y educación. Más de mil 400 especialistas cubanos prestan servicios en países de Caricom y miles de jóvenes caribeños se han graduado en universidades cubanas.

En su intervención, Chapman Waugh agradeció la condena unánime de los países caribeños al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, así como el rechazo a la inclusión de la isla en listas de patrocinadores del terrorismo.

La jornada concluyó con la reafirmación de la voluntad de mantener la unidad y la integración regional, en defensa de la paz y la soberanía, principios proclamados en la Cumbre de la CELAC celebrada en La Habana en 2014.

Por su relevancia, la ACN ofrece el discurso íntegro de la vice primera ministra cubana:

Discurso de la viceprimera ministra Inés María Chapman Waugh, en el acto conmemorativo por el día Cuba-CARICOM en la Escuela Latinoamericana de Medicina. La Habana, 8 de diciembre de 2025

Buenos días:

Estimada Dra. Leiram Lima Sarmiento, Rectora de la Escuela Latinoamericana de Medicina,

Excelentísimo señor, lan Anthony Charles Douglas, Embajador de la Mancomunidad de Dominica y presidente pro tempore del Grupo de embajadores de Caricom.

Honorables miembros del cuerpo diplomático acreditado en Cuba,

Queridos estudiantes de la ELAM,

Invitados,

Nos convoca hoy una fecha que se inscribe en la memoria de nuestros pueblos: el Día Cuba-Caricom, símbolo de la decisión histórica que unió para siempre a nuestras naciones y abrió el camino para la unidad entre Cuba y los países del Caribe.

Hace más de cinco décadas, cuatro visionarios líderes caribeños: Errol Barrow de Barbados, Forbes Burham de Guyana, Michael Manley de Jamaica y Eric Williams de Trinidad y Tobago, tomaron la valiente decisión de establecer relaciones diplomáticas con Cuba, contribuyendo con este paso a la ruptura definitiva del cerco impuesto por los Estados Unidos contra nuestro pueblo. Aquella determinación marcó el inicio de una relación modelo que hoy celebramos con orgullo, gratitud y satisfacción.

El Héroe Nacional de Cuba, José Martí, expresó: «en el fiel de América están las Antillas, si libres, garantía de equilibrio continental».

Sin dudas, la voluntad sostenida de los pueblos del Caribe de luchar por su independencia y soberanía, y la valentía con que defienden sus justos derechos, son la prueba irrefutable de las palabras del «Maestro»

Son muchos los lazos y profundas las raíces que nos unen al Caribe: la historia, la identidad de nuestros pueblos, su cultura, sus tradiciones. Compartimos ancestros comunes, las cicatrices de la esclavitud, la memoria de la trata, la larga lucha por la anhelada independencia y la defensa del derecho a ser libres y soberanos.

En nuestra relación histórica y solidaria, nos han guiado los principios de la cooperación Sur-Sur como modelo de vínculos entre los países en desarrollo, la defensa del derecho a la autodeterminación de los pueblos y la justicia social.

La amistad entre Cuba y los países caribeños rompe los moldes de la retórica, podemos mostrar resultados concretos y transformadores. Más de 1 400 especialistas cubanos de la salud, la educación, la construcción y otros sectores ofrecen sus servicios a nuestros hermanos en todos los países de la Caricom, en beneficio de muchas comunidades.

Miles de jóvenes caribeños se han graduado en universidades cubanas en las más diversas especialidades у centenares se forman hoy en nuestras aulas. Para orgullo de todos nosotros, hoy contamos en esta celebración con una nutrida representación de estos jóvenes, futuros galenos, que junto a los miles que seguiremos formando en el futuro, son y serán siempre embajadores de la hermandad entre nuestros pueblos.

Del mismo modo, Cuba se honra con la amistad, el apoyo y la cooperación solidaria de los países caribeños. Agradeceros profundamente la condena unánime al injusto bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra nuestra Patria y el rechazo a la infame inclusión de Cuba en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Igualmente nos honra la firmeza y la justeza con que han defendido nuestra cooperación médica ante las maniobras y campañas difamatorias e inescrupulosas del imperialismo.

Es inmensa la gratitud del pueblo y el gobierno cubano hacia sus hermanos del Caribe, que en momentos difíciles para nuestro país han estado siempre entre los primeros en tendernos su mano, brindando una ayuda solidaria inestimable. Desde el Caribe han llegado a Cuba donaciones materiales que no provienen de países a los que les sobran los recursos, sino de naciones pequeñas y vulnerables, que comparten con Cuba lo que tienen, como solo lo hace una familia.

Queridos hermanos,

Enfrentamos desafíos comunes, como el cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, la existencia de un sistema financiero internacional injusto y excluyente, la trampa de la renta media y la deuda histórica de la humanidad con las naciones víctimas de la trata y la esclavitud. Ante cada una de esas complejas problemáticas, seguiremos luchando unidos.

El Caribe siempre podrá contar con Cuba ante cada batalla por librar.

Hoy, vemos con gran preocupación, cómo se extiende sobre las cálidas aguas del Caribe la amenaza imperialista. Cuba, condena en los términos más enérgicos el despliegue militar de los Estados Unidos en el Mar Caribe, y su escalada contra la República Bolivariana de Venezuela, cuyo evidente propósito es derrocar el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro Moros, lo cual tendría consecuencias incalculables para la paz, la seguridad y la estabilidad de toda nuestra región.

En las actuales circunstancias, mantenemos el compromiso con el multilateralismo, el Derecho Internacional y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas. América Latina y el Caribe debe ser preservada como Zona de Paz, tal como fue proclamado por todos los Jefes de Estado y Gobierno de la región durante la Cumbre de la CELAC celebrada en La Habana, en 2014. Es una obligación que tenemos ante los pueblos de Nuestra América.

La convivencia pacífica, la unidad en la diversidad y la integración entre nuestros países son condiciones necesarias para que nuestros pueblos puedan enfrentar los grandes desafíos globales y salir del subdesarrollo.

Queridos hermanos caribeños,

Hoy celebramos no solo un aniversario, sino la certeza de que nuestros lazos son indestructibles. Cuba es, por derecho propio, parte del Caribe, y nos sentimos profundamente orgullosos de integrar esta gran familia de pueblos dignos y resilientes. Nuestra historia, nuestra identidad compartida, nuestra solidaridad mutua, nos unen en un destino común.

Reafirmamos, con sentida emoción y compromiso genuino, que el Caribe siempre podrá seguir contando con Cuba, por difíciles y adversas que sean las circunstancias.

¡Viva la amistad entre los pueblos de Cuba y el Caribe!

Muchas gracias